(GdS) Inter, senti Politano! Se non è amore questo….

Matteo Politano è un giocatore dell’Inter

Politano è ufficialmente da ieri pomeriggio intorno alle 18 un giocatore dell’Inter da quando anche il sito e i vari profili social del club hanno annunciato il quinto acquisto del super giugno nerazzurro.

Le prime parole di Politano «Essere qui è bellissimo, sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare»

Ha detto Politano a Inter Tv, ringraziando Inter e Sassuolo e aggiungendo: «San Siro è uno stadio che mi fa venire i brividi. Icardi? Mi ha sempre impressionato, ma qui ci sono tantissimi altri giocatori di qualità. Un messaggio ai tifosi? Darò sempre il massimo per onorare questa maglia».

Le visite mediche e i video dell’Inter

La giornata era cominciata presto. Alle 8.30 Politano era all’Humanitas per completare le visite mediche.

Poi spostamento in centro per la firma e per lo shooting di presentazione.

Perché adesso ogni giocatore verrà presentato attraverso una «storia», come accaduto con Nainggolan, il cui video da Ninja in giro per Milano ha letteralmente sbancato la rete con oltre due milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Quello di Politano è meno a effetto, ma comunque molto simpatico: alla Scala, ma teatro, al Duomo e poi al Castello, «fatto da Sforza, Francesco, non Ciriaco», sottolinea simpaticamente una comparsa.

Lui divertito chiude il video: «Bello tutto, ma quando andiamo a San Siro?».

Già, Matteo scalpita per entrare nella scala del calcio, nella sua nuova casa, dove pochi mesi fa stese l’Inter con una punizione sotto la barriera.

Roba alla Pirlo per intenderci. Da chi è pronto a conquistare il nuovo mondo con colpi geniali.