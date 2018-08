(GdS) Inter, ribaltone in società: via l’uomo di Thohir

Inter, addio a Williamson

L’Inter saluta una figura dirigenziale che è stata molto importante, soprattutto negli anni di gestione Thohir. Stiamo parlando di Michael Williamson, arrivato in nerazzurro nel 2014 per volere proprio del magnate indonesiano. Era lo chief strategy officer nerazzurro e nel corso della sua esperienza a Milano si è occupato sostanzialmente della questione stadio, della ristrutturazione di San Siro e della realizzazione di un nuovo centro di allenamento, ovvero l’affare Piazza d’Armi, poi naufragato.

Una figura importante che si è scelto di non rimpiazzare, come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole della rosea: “Williamson non sarà sostituito nell’organigramma della società. Di fatto le sue mansioni saranno rilevate dall’attuale amministratore delegato Alessandro Antonello, che di fatto vede ampliato il suo raggio d’azione”.

Antonello, insieme a Gardini, rappresenta di fatto Suning all’interno della dirigenza nerazzurra. Sono gli uomini scelti per far tornare l’Inter a essere uno dei club più potenti del mondo. E’ una strata lunga e tortuosa, ma gran parte di questa è stata già percorsa.

Le nuove mansioni di Antonello

Come detto, Antonello sostituirà Williamson. Di cos’altro si occuperà ora? Innanzitutto, si occuperà di portare avanti i discorsi relativi a San Siro, che l’Inter vuole trasformare nella sua casa. Inoltre, continuerà la ricerca di un’area da dedicare alla nascita del nuovo centro sportivo.

I progetti portati avanti da Williamson, quindi, non verranno accantonati. Anzi, verranno portati avanti con più convinzione. La società nerazzurra ha bisogno di nuove strutture per entrare nell’elite del calcio mondiale. Su tutte, una struttura dedicata alle giovanili, una sorta di Masia del Barcellona.