(GdS) Inter, problemi per il rinnovo di Milan Skriniar

Inter, Skriniar non rinnova

Non siamo ancora arrivati all’emergenza Skriniar, ma l’Inter sta attrezzandosi per scongiurarla. Certo che qualche problema c’è, e non è nemmeno un problema di poco conto. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla, infatti, di trattative interrote con il giocatore per il rinnovo del contratto. Il motivo? La pecunia.

Già, perché lo slovacco ha rifiutato l’offerta nerazzurra ritenendola troppo bassa. Questo rifiuto ha irrigidito – si legge – la società che comunque non vuole rompere con il calciatore, visto che il suo valore è noto. Anche perché, la differenza tra domanda e offerta non è nemmeno così elevata.

Skriniar chiede almeno 3 milioni di euro a stagione. Ausilio gliene offre 2,5. 0,5 milioni di distanza non sono mica la fine del mondo, però la lunga scadenza del contratto del calciatore mette la società in una posizione di relativa tranquillità. Non c’è fretta, ma i contatti continuano.

Big all’orizzonte

L’Inter sa che Milan Skriniar è uno dei calciatori più appetiti dell’intero panorama calcistico europeo, e infatti proprio da qui nasce l’esigenza di blindarlo. Già a gennaio il Manchester City ci aveva provato, offrendo 65 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente. Quest’estate invece è stato l’altro club di Manchester, lo United a provarci, con il medesimo risultato dei “cugini”.

Ora il mercato è lontano, c’è tempo per trovare un accordo, ma sarebbe meglio farlo al più presto. Anche per preservare la serenità del ragazzo, apparso meno preciso della passata stagione.