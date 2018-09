(GdS) Inter, preoccupano le condizioni di Icardi e Lautaro

Inter, oggi esami per Icardi e Lautaro

L’Inter è con il fiato sospeso per conoscere l’entità degli infortuni capitati a Icardi e Lautaro. I due argentini non hanno preso parte alla vittoriosa trasferta di Bologna per delle noie muscolari. Tra i due, quello a stare peggio è senza dubbio il capitano interista, addirittura mandato in tribuna dopo il test fisico effettuato nel riscaldamento.

I due, comunque, risponderanno alla convocazione del neo CT argentino Lionel Scaloni e verranno sottoposti a controlli in California, dove si terrà il raduno della Selección. Lo staff medico nerazzurro e quello argentino saranno sempre in stretto contatto e prenderanno le giuste decisioni circa l’impiego dei due calciatori.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è convinta che Icardi tornerà a Milano per sottoporsi subito alle cure del caso, mentre Lautaro Martinez probabilmente rimarrà negli USA. E, di conseguenza, giocherà una delle due amichevoli in programma. Sintomo, questo, che le condizioni del calciatore sono tutto sommato buone.

Che partenza negativa per loro

I due argentini dell’Inter sicuramente sognavano un esordio diverso. Lautaro, dopo essere partito titolare contro il Sassuolo, contro il Torino è rimasto in panchina fino a oltre il 90′. Prestazione questa da sv, ma è quella di Reggio Emilia che più preoccupa i tifosi nerazzurri. Il ragazzo però ha talento e spalle larghe, con il tempo si farà.

Icardi invece è ancora a secco dopo due partite giocate interamente. Due partite nelle quali ha messo a referto solo un assist, troppo poco per uno come lui, abituato a segnare 29 gol in un campionato. Certo, la stagione è lunga, ma entrambi si aspettavano un inizio completamente diverso.