(GdS) Inter, prende forma la lista Champions: tre esclusioni “illustri”

Inter, prende forma la lista Champions

L’Inter è sempre più vicina al ritorno in Champions League, competizione sfiorata e mai agguantata dal 2012, fino ad oggi. Ultimo passo necessario per il ritorno è la compilazione della lista Champions, ovvero la lista dei calciatori che potranno disputare la massima competizione europea per club.

Partiamo da una doverosa premessa: la società nerazzurra, causa fair play finanziario, deve fare i conti con delle restrizioni per la compilazione della lista. Quali? Innanzi tutto, è ridotta da 25 a 22 elementi. Inoltre, possono essere inseriti nuovi giocatori solo se il saldo tra l’ultima lista consegnata (lista Europa League per la stagione 2016/17, ndr) e quella di quest’anno è pari a 0.

L’Inter poi ha a che fare con una restrizione tutta “personale”: nella lista devono essere inseriti quattro giocatori facenti parte del vivaio nerazzurro. Giocatori che non sono in rosa e che quindi dovrebbero decurtare ulteriormente la lista di un paio di elementi, facendo diventare il numero massimo di calciatori intorno alle 20 unità. Spalletti quindi avrà il suo bel daffare per trovare la giusta quadra. Quadra che, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata trovata.

Gli esclusi

Partiamo da un dato di fatto: i calciatori acquistati quest’anno e lo scorso anno ci saranno tutti, tranne uno. Lo sfortunato uno è Dalbert Henrique, bocciato da Spalletti che non lo ritiene all’altezza di rappresentare l’Inter in una competizione così importante. Oltre al terzino brasiliano mancherà, per i motivi esplicati prima, anche Joao Mario. Il suo valore d’acquisto è troppo alto per trovargli spazio.

Infine, Spalletti aveva un dubbio, ovvero chi tenere fuori tra Vecino, Gagliardini e Candreva. Il tecnico nerazzurro ha deciso: resterà fuori Gagliardini. Perché? Secondo la rosea si tratta di motivi prettamente economici: l’ex atalantino è stato pagato troppo (27 milioni). Impossibile quindi inserirlo, se non attraverso esclusioni magari ancor più dolorose. Ci sarà Borja Valero e resta ancora da decidere chi sarà il terzo portiere: in ballottaggio ci sono Berni e Di Gennaro, ex portiere della primavera di ritorno dal prestito allo Spezia.