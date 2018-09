(GdS) Inter, pochi gol da calci piazzati: confronto con le rivali impietoso

Loading...

Inter, è allarme piazzati

L’Inter, negli ultimi anni, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha segnato pochissimi gol da calci piazzati. Il confronto poi con le rivali principali è addirittura impietoso. Partiamo dalle rivali italiane. La Juventus ha una batteria di specialisti stratosferica: Pjanic, Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. La Roma ha Kolarov, una sentenza quando c’è da tirare un piazzato nei pressi dell’area di rigore avversaria. Il Napoli, infine, può contare su Mertens, l’ambidestro Verdi, Ghoulam e Insigne.

Anche con le rivali europee il confronto è particolarmente squilibrato. Il Tottenham può contare su Eriksen, Lamela e Trippier. Il Barcellona fa affidamento soprattutto su Messi, ma anche Coutinho e Suarez spaventano. Il PSV invece non ha particolari talenti in grado di segnare da calcio piazzato. In ogni caso, Lozano, De Jong e Gaston Pereiro si occuperanno di calciare verso la porta difesa da Handanovic.

Tra i nerazzurri, invece, quali specialisti ci sono? Pochissimi. Uno di questi è Marcelo Brozovic, autore di un gol proprio da piazzato diretto nello scorso campionato contro il Benevento. Poi ci sono Nainggolan e Skriniar per cercare eventuali soluzioni di potenza, ma non si tratta di veri e propri specialisti, così come Keita e Perisic. Nel precampionato ci hanno provato anche Candreva e Icardi, ma il risultato non è stato dei migliori.

La risorsa

L’Inter, nel corso dell’ultimo mercato, ha portato a Milano un calciatore che potrebbe colmare, almeno parzialmente, questa grave lacuna. Stiamo parlando, ovviamente, di Matteo Politano. L’ex Sassuolo ha esibito tutte le sue qualità balistiche nel corso di Inter-Sassuolo dello scorso campionato, quando ha battuto Handanovic calciando la palla sotto la barriera.

Con la maglia nerazzurra non si è ancora ripetuto, ma ha già fatto vedere buone cose: lui ha calciato la punizone che ha permesso a De Vrij di segnare il primo gol interista. Certo, per le qualità tecniche che ha potrebbe fare molto di più, ma siamo ancora alla quarta giornata, tra l’altro ancora da disputarsi. C’è tempo.