(GdS) Inter, parole importanti da Skriniar e Vecino. E intanto Zhang…

Inter, parlano Skriniar e Vecino

Ieri è andata in scena la conferenza stampa pre Inter Tottenham e, come di consueto in Champions League, prima degli allenatori, la parola spetta ai calciatori. La società nerazzurra ha scelto Vecino e Skriniar per interloquire con i cronisti presenti nella sala stampa del Suning Training Center. Una scelta non casuale, soprattutto quella dell’uruguagio che con la sua capocciata contro la Lazio ha regalato la Champions ai suoi compagni.

E proprio su quel gol è tornato ieri: «Quel gol l’ho rivisto un paio di volte… Non vedo l’ora di

giocare una partita così importante». Poi ha parlato delle sue sensazioni circa l’imminente avventura europea: «Abbiamo un girone difficile, è fondamentale fare punti in casa. E penso che a questi livelli possiamo giocarcela, abbiamo la possibilità di fare un buon torneo. Il loro uomo decisivo? Dico Eriksen, fa girare tutta la squadra».

Skriniar, invece, vota Kane: otaaltro: «Ho giocato contro Kane in nazionale, ho perso, spero che finisce in maniera diversa. Ho visto un po’ di video, è un grande giocatore. La partita? Un risultato positivo ci darebbe fiducia per il momento che stiamo vivendo, possiamo rimettere tutto a posto».

Zhang ha cenato con la squadra

L’Inter ieri ha vissuto compatta la notte di avvicinamento alla sfida contro il Tottenham e ha ricevuto la visita di un ospite speciale: Steven Zhang. Il membro del cda nerazzurro, infatti, ha cenato con la squadra e ha mostrato ai calciatori la vicinanza della proprietà.

Intanto Spalletti aspetta di sapere se Danilo D’Ambrosio sarà a disposizione. Il terzino nerazzurro è uscito molto acciaccato dalla sfida contro il Parma e, nonostante sia stato regolarmente convocato, oggi si saprà se potrà essere della partita o meno.