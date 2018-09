(GdS) Inter, oggi esami per due titolari: Spalletti incrocia le dita

Inter, esami per D’Ambrosio e Nainggolan

E’ un’Inter con le ossa rotte quella uscita vittoriosa dalla trasferta di Bologna. Prima i fastidi di Mauro Icardi e Lautaro Martinez, che li hanno tenuti fuori dal match, poi il campo, dal quale sono usciti acciaccati D’Ambrosio e Radja Nainggolan, alla sua prima sinfonia in maglia nerazzurra. Oggi ci saranno gli esami strumentali per i due calciatori che sono rimasti ad Appiano.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti paradossalmente è più preoccupato dalle condizioni di D’Ambrosio. Nainggolan infatti non preoccupa più di tanto. D’altra parte lui stesso ha chiuso ogni possibile speculazione sulle sue condizioni fisiche con un tweet. In ogni caso, oggi sarà il giorno della verità.

Niente ritorno a Milano, invece, per Icardi e Lautaro. I due rimarranno in ritiro con l’Argentina e disputeranno una sola amichevole, quella contro la Colombia. Condizioni buone quindi per i due. Spalletti può tirare un sospiro di sollievo, almeno per loro.

Benedetta sosta

L’Inter ha pensato sicuramente “Benedetta sosta”, alla luce soprattutto dei fastidi muscolari che hanno colpito diversi calciatori. Meglio ora che c’è la sosta quindi, e non dopo, magari durante un tour de force tra Champions League e campionato. Anche perché mancano 12 giorni prima che l’Inter torni in campo, c’è tempo per mettere a posto le condizioni degli acciaccati.

In ogni caso, se il fastidio di D’Ambrosio dovesse rivelarsi più complicato del previsto, sarebbe pronto Sime Vrsaljko, nel caso in cui il modulo scelto da Spalletti fosse il 4-2-3-1, o Miranda, nel caso di un 3-4-2-1. Quest’anno il tecnico di Certaldo ha a disposizione una rosa lunga, in grado di garantirgli alternative valide in ogni occasione.