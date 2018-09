GDS: Tra l’Inter e Modric tutt’altro finita. C’è un indizio evidente

GDS: Tra l’Inter e Modric non è finita. Ecco cosa ha fatto il croato

Il tormentone che quest’estate ha incrociato i destini di Inter e Luka Modric, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra lontano dall’essere chiuso. Stando infatti al quotidiano sopra citato il centrocampista croato avrebbe ancora l’intenzione di trasferirsi a Milano e raggiungere i suoi diversi compagni di nazionale. Modric avrebbe iniziato a pensare a questo trasferimento nel mese di maggio. A far maturare la scelta di lasciare il Real avrebbero contribuito proprio i giocatori dell’Inter facenti parte della nazionale croata. Ma proprio il cammino splendido della sua nazionale avrebbe complicato i piani per il trasferimento di Modric. Questo perché i tempi per convincere Florentino Perez a lasciarlo andare si sono accorciati notevolmente. Il centrocampista vice campione del mondo ha raggiunto Madrid ad agosto inoltrato, a ridosso della chiusura del mercato italiano.

Indizi evidenti

Ebbene, come detto, la volontà di Modric sarebbe rimasta immutata. E questo è testimoniato dal fatto che ad oggi il giocatore continua a rifiutare le proposte di rinnovo messe sul piatto dal suo presidente. Ci sarebbe anche l’avallo e il sostegno della moglie del centrocampista, decisiva per i trasferimenti al Tottenham prima e al Real Madrid poi. L’Inter resta forte quindi del grandissimo gradimento del calciatore, che insiste nel mandare segnali alla sua squadra circa la sua volontà di cambiare aria.