(GdS) Inter, Marotta “ipotesi da scartare”. Ecco i motivi

Marotta “ipotesi da scartare”

Solo ieri sembrava tutto fatto per l’approdo di Beppe Marotta all’Inter. Oggi invece l’ex ad della Juventus sembra allontanarsi definitivamente dalla dirigenza nerazzurra. Parola de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Ecco le parole della rosea: “Tra l’ex ad juventino e Steven Zhang, prossimo presidente dell’Inter, non c’è matrimonio in programma. Almeno oggi. Ma non siamo neppure al fidanzamento ufficiale. Non trovano conferme le voci di un incontro tra i due, neppure di contatti fruttuosi per uno sbarco a Milano dell’ex dirigente della Juve. I fatti dicono che, per come è strutturata oggi la società nerazzurra, è complicato pensare di inserire una figura così forte, così centrale. Perché accada, dovrebbe cambiare­ oltre agli uomini ­ la filosofia che sta accompagnando Zhang nell’avventura milanese”.

“Bandone chiuso”, per dirlo alla Spalletti. Secondo la rosea, il miglior dirigente d’Europa sarebbe inadeguato alla filosofia di Suning. Vedremo nei prossimi giorni se questa ricostruzione corrisponderà a verità. Perché, fino a prova contraria, una cosa è certa: all’Inter manca una figura come quella di Beppe Marotta.

I motivi

La Gazzetta dello Sport ha spiegato anche i motivi per i quali l’approdo di Marotta in nerazzurro è impossibile. Eccoli: “Suning ha sempre scelto di lavorare con una struttura orizzontale e non verticale. Così ragiona Zhang, al netto di quanto l’ex juventino possa trovare stimolante l’idea di lavorare in un club con ampi margini di crescita come l’Inter. Crescita che però non prevede l’allargamento oltre i confini italiani: per quello era stato preso Walter Sabatini, ma l’idea di acquistare altri club stranieri non è più d’attualità. C’è poi l’aspetto economico: Marotta aveva stipendio non in linea con i parametri nerazzurri. E ai soldi stanno attenti tutti. Anche Zhang”.

Quindi i motivi sono sostanzialmente due: l’ex juventino avrebbe troppo potere, andando ad accentrare su di sé molte deleghe; l’ingaggio fuori portata. In questi giorni si è parlato di un presunto accordo tra Beppe e l’Inter, che gli pagherebbe 3 milioni di euro, comprensivi di bonus, a stagione. Una cifra tutto sommato esigua se si tiene presente dello spessore del professionista di cui stiamo parlando. Vedremo, il tempo darà le risposte che i tifosi, e i giornali, stanno cercando.