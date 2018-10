(GdS) Inter, le ultime sulle condizioni di Matias Vecino

Inter, le condizioni di Vecino

L’infortunio di Matias Vecino è stato davvero un fulmine a ciel sereno per l’Inter, che stava preparando minuziosamente il derby contro il Milan, dando per scontato di poter contare anche su di lui. E invece un fastidio muscolare avvenuto prima dell’amichevole contro il Giappone l’ha messo ko. Contro il Milan non ci sarà, questo ormai è assodato.

Allora quando tornerà? Al momento, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non si ha a disposizione una diagnosi. Questo perché l’uruguaiano sosterrà il controllo in Italia nella giornata di domani, una volta che sarà rientrato. Fino ad allora non si potrà sapere nulla di concreto, se non che si tratta di un infortunio muscolare e non traumatico.

Un grande problema per la squadra di mister Spalletti, che in campionato può contare su Gagliardini, ma in Champions League no. Se quindi Matias dovesse rimanere fuori anche per la sfida di Champions League contro il Barca, il tecnico nerazzurro avrà non poche difficoltà nel preparare la partita.

Recuperato Brozovic

L’Inter e Spalletti però possono gioire per il recupero di Marcelo Brozovic. Il croato sarà a disposizione per la super sfida contro il Milan. Ieri è rientrato in gruppo, dimostrando che nella pausa per le nazionali ha recuperato bene. Una buona notizia quindi, rovinata da quella giunta da Saitama riguardante Vecino.

Ieri invece c’è stato il recupero degli altri due infortunati D’Ambrosio e Vrsaljko. Spalletti quindi è pronto a preparare il derby con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Tutti tranne l’ex Fiorentina che tiferà i compagni dalle tribune del Meazza vestito a festa per l’occasione.