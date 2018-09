(GdS) Inter, la situazione degli infortunati: ok D’Ambrosio, Lautaro…

Inter, gli infortunati migliorano

L’Inter ha iniziato male questa stagione per diversi motivi, tra questi c’è sicuramente la condizione fisica del gruppo. Già, perché Spalletti ha dovuto fare i conti con diversi acciaccati e/o infortunati. L’apice di questa “emergenza” si è vista martedì sera contro il Tottenham quando, a causa della contemporanea assenza dei terzini destri presenti in rosa, Spalletti ha dovuto adattare Skriniar in quella posizione.

Prima dei terzini destri è toccato agli attaccanti: Lautaro Martinez e Icardi infatti si infortunarono contemporaneamente prima della sfida contro il Bologna, al momento l’unica vittoria stagionale in campionato per i nerazzurri. Prima ancora è stato Nainggolan ad infortunarsi piuttosto seriamente all’inizio del pre-campionato. E ancora Skriniar, che saltò la prima stagionale contro il Sassuolo a causa di un fastidio muscolare.

Oggi le cose però stanno diversamente: gli infortunati D’Ambrosio e Lautaro Martinez stanno meglio, per la gioia di mister Spalletti che potrebbe contare su di loro per la trasferta di domani a Genova contro la Sampdoria. Niente da fare, invece, per Sime Vrsaljko, ancora alle prese con problemi al ginocchio.

Finalmente Lautaro

L’Inter, domani, vedrà il ritorno tra i convocati di Lautaro Martinez. L’argentino si è fermato prima della gara contro il Bologna a causa di una lesione muscolare al soleo della gamba destra. Infortunio che l’ha costretto a saltare anche la convocazione con la nazionale argentina. Ma adesso, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Racing sta bene ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Spalletti.

La formazione che affronterà la Sampdoria è praticamente scritta. L’unico dubbio per il tecnico nerazzurro è chi schierare esterno destro: Politano o Candreva? Probabile che alla fine scelga l’ex Lazio, se non altro perché Politano ha giocato contro il Tottenham e potrebbe essere in debito di ossigeno.