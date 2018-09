(GdS) Inter, la coppia d’oro di Spalletti è già insostituibile

Inter, Perisic e Politano insostituibili

Chi l’avrebbe mai detto che Politano sarebbe diventato in così poco tempo un insostituibile dell’Inter. A maggior ragione dopo l’arrivo di Keita, che avrebbe dovuto relegarlo in panchina. E invece la realtà è questa. L’ex Sassuolo è diventato un pilastro di questa seconda versione di Inter made by Spalletti. Ovviamente, insieme a lui, c’è il suo dirimpettaio Ivan Perisic.

Della loro importanza per la squadra, e per Spalletti, ha parlato infatti l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Siamo ancora alle primissime pagine del romanzone 2017/2018 , ma se nelle 5 reti nerazzurre in Serie A ci hanno sempre messo lo zampino le due ali, significa che la coppia di fatto Perisic­ Politano funziona molto bene. E in un reparto esterni da tutto esaurito sarà comunque difficile fare a meno di loro”.

Già, perché al momento Keita e Candreva sembrano lontani dal poterli insidiare. Perisic è uno che difficilmente uscirà dal campo, viste le sue caratteristiche fondamentali per dare equilibrio alla squadra. Politano invece si sta conquistando la titolarità a suon di prestazioni condite da giocate di livello.

Il terribile e il maratoneta

Sono una coppia da film i due esterni dell’Inter. Possono essere tranquillamente definiti come “Il Terribile e il Maratoneta”. Già, perché, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Perisic è già in versione quasi terribile. Due presenze, due gol e un assist. E l’impressione è che i tifosi non abbiano ancora visto niente.

Politano invece macina chilometri sulla fascia e, nonostante questo, non perde mai la luciità. Certo, deve ancora migliorare in alcune cose – perde troppi palloni -, ma il suo rendimento l’ha reso ormai un insostituibile. Le tre presenze da titolare su tre in campionato son lì a testimoniarlo. E contro il Parma, alla ripresa, ci sarà ancora lui a sostenere Icardi, insieme a Nainggolan e al suo compagno Ivan Perisic.