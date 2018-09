(GdS) Inter, il dolce alla fine: i motivi di questa tendenza

Inter, vittorie in extremis

L’Inter, nel corso della passata settimana, ha inanellato due vittorie consecurive con un comun denominatore: la vittoria nel finale. Un “modus operandi” che ai tifosi interisti non è che piaccia particolarmente, se non altro perché con il cuore non si scherza, e non solo in amore. Però, a conti fatti, è sicuramente un merito dei ragazzi di mister Spalletti.

E’ un merito perché, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno digerito l’amara sconfitta di Parma, con annessa praticamente mancata reazione. E’ un merito anche perché, per la prima volta, anzi, per le prime volte Icardi e compagni hanno assaltato l’area avversaria nonostante il tempo stesse per terminare.

Una lezione che anche i tifosi devono imparare, poiché abituati a lasciare lo stadio con qualche minuto d’anticipo per evitare la calca di fine match. Niente di più sbagliato di questi tempi a San Siro: si resta fino a che l’arbitro non “suona” il fischietto per tre volte. Solo in questo caso, infatti, si avrà la certezza di non perdersi nulla, nemmeno una rimonta leggendaria contro il Tottenham.

I motivi

Chi pensa che le recenti vittorie last minute dell’Inter siano frutto del caso, sbaglia, e di grosso. In primis, Spalletti chiede ai suoi giocatori di rispettare i suoi dettami tattici anche in questi casi, quando in realtà dovresti essere guidato solo dall’orgoglio. Ecco, l’orgoglio è buono per provare a rimontare, ma la confusione è sicuramente deleteria, quindi meglio muoversi, nonostante tutto, in maniera ordinata.

E poi c’è la condizione. Già perché i nerazzurri sono in netta crescita fisica. Finalmente la preparazione che ha fatto muovere al rallentatore i ragazzi di mister Spalletti sta dando i suoi frutti. Perisic e Brozovic, due apparsi in ritardo di condizione fino a domenica scorsa, stanno finalmente smaltendo le pesanti scorie del mondiale. Il prossimo chiamato a aumentare la sua condizione fisica è Radja Nainggolan, colpevole di “spegnersi” troppo presto.