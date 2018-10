(GdS) Inter, Icardi nella storia nerazzurra: eguagliato un ex bomber

Inter, Icardi stratosferico

Ieri è stata la serata di Mauro Icardi. Senza i suoi gol, probabilmente, l’Inter non l’avrebbe portata a casa. Troppo arrembanti gli attacchi della Spal per riuscire a mantenere la porta inviolata, anche se l’ennesimo gol subito è arrivato da una deviazione decisiva. Sfortuna? Certo, non solo però. La squadra nerazzurra ha iniziato dominando e andando in rete con Icardi alla prima occasione utile.

Poi si è spenta la luce e la Spal ha preso sempre più campo. Un Lazzari in versione Cafù poi ha fatto il bello e il cattivo tempo, fino ad arrivare al gol del pareggio di Paloschi, ex Milan con un conto aperto con i nerazzurri. E alla fine arriva Icardi: passaggio visionario di Perisic che trova il capitano al limite dell’area completamente smarcato ed è gol. Partita in cassaforte, nonostante l’assalto nei minuti finali da parte della squadra di casa.

Quattro gol in tre partite per Icardi, qualche settimana fa la stampa, e i tifosi, si preoccupava per la sua astinenza. Oggi siamo qui a celebrarlo: dove non arriva la squadra, arriva lui. Così con il Tottenham, partita che ha inaugurato questa serie di vittorie, così ieri contro la Spal. Un ciclo nel segno del 9 nerazzurro che, con i suoi gol, ha portato la squadra in vetta al girone di Champions e al terzo posto solitario in campionato.

Come Vieri

Icardi è ormai entrato a tutti gli effetti nella storia dell’Inter. Con i gol di ieri, infatti, ha raggiunto un mostro sacro nerazzurro come Bobo Vieri. Entrambi sono appaiati a 103 gol nella classifica del marcatori all time della storia interista. Mauro potrà staccare Bobo entro la fine della stagione e consacrarsi come il bomber più prolifico degli ultimi decenni.

Al ritorno dalla sosta ci sarà il derby, una delle gare più attese dell’anno. Il ricordo nerazzurro non può che essere quello di Icardi che mostra la maglia allo stadio, dopo la tripletta nel derby d’andata. Una scena che i tifosi nerazzurri si augurano di rivedere.