(GdS) Inter, hai un reparto da vera “big”: ecco quale

Inter, che difesa

Si sapeva già dalla scorsa stagione che l’Inter avesse una grande difesa. Quest’anno però, dopo un inizio con qualche sbandamento di troppo, finalmente contro Samp e Tottenham è arrivata l’attesa notizia: il rodaggio è finalmente finito. Il fatto che farà sicuramente sorridere di più Luciano Spalletti è che questo upgrade è arrivato con la linea difensiva, per 3/4, dell’anno scorso.

Già perché contro la Samp, il “nuovo” è stato rappresentato solo da Asamoah. Vrsaljko è ko, De Vrij era in tribuna a riposare, e quindi la difesa è stata schierata con gli uomini che Spalletti aveva a disposizione. Uomini che hanno dimostrato di poter dare una enorme mano nel corso di questa stagione lunga e complicata.

La Samp poi è stato un ottimo “crash test” per misurare il livello di qualità difensiva dei nerazzurri. I blucerchiati, infatti, non sono abituati a giocare in contropiede o a difendersi strenuamente, anzi sono abituati ad attaccare dal primo all’ultimo minuto. Sabato sera si sono presentati come il miglior attacco della Serie A e gli uomini di Spalletti hanno straordinariamente retto botta, facendo passare ad Handanovic una serata tranquilla.

Skriniar e Asamoah straordinari

Nel pacchetto arretrato dell’Inter, ci sono due calciatori che brillano più degli altri: Skriniar e Asamoah. I due, sabato, con il passare dei minuti sono diventati letteralmente dominanti. Il primo ha chiuso e intercettato anche le mosche che sfortunatamente si trovavano a passare dalle sue parti, mentre il secondo ha spinto costantemente – andando anche in gol – ed è stato anche impeccabile in fase di copertura.

Anche Miranda, si legge sulla Gazzetta dello Sport, è stato perfetto. Certo, ha fatto “impazzire” Spalletti in fase di costruzione, con qualche lancio sgangherato, ma in fase di copertura è stato davvero prezioso.