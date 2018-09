(GdS) Inter-Fiorentina, le pagelle dei nerazzurri: una sfilza di 5

Inter-Fiorentina, le pagelle dei nerazzurri

Inter-Fiorentina è stata la partita che ha spezzato due maledizioni che ultimamente attanagliavano la squadra nerazzurra: la vittoria a San Siro – mancava da aprile – e Icardi in gol in campionato. Finalmente sono arrivate vittoria e primo gol del capitano in campionato e Spalletti può, nonostante alcuni screzi con Candreva e Keita, sorridere.

L’Inter ha disputato tutto sommato una buona partita ieri, soffrendo però a tratti la freschezza della giovane Fiorentina. Alcuni nerazzurri non son riusciti a tenere botta contro i più giovani e più freschi colleghi fiorentini, e le loro pagelle lo dimostrano. Partiamo dal peggiore in campo, secondo la Gazzetta dello Sport, ovvero Ivan Perisic. Al croato è stato dato un “bel” 5, motivato così: “Non c’è. E quando appare – destro di prima di poco fuori su assist di Candreva – non è neppure fortunato. Gli manca la gamba, pare avere una marcia in meno e per uno come lui non è handicap da poco”.

Partita orribile quella del croato, ma non è stato l’unico a prendere quel brutto voto. A fagli compagnia ci sono infatti Asamoah, apparso piuttosto nervoso e in panne, Vecino, maledettamente impreciso, e Matteo Politano, subentrato a Candreva, ma incapace di far cambiare marcia alla sua squadra.

Il migliore in campo

Il migliore in campo di Inter-Fiorentina, sponda nerazzurra, è stato Marcelo Brozovic secondo la Gazzetta dello Sport. Ecco voto e motivazione: “Primo tempo da copa Libertadores per contrasti, energia, palloni distribuiti. Dici: il pallone perso su Chiesa vale una maledizione. Vero, ma mettetevi voi in cabina di regia senza neppure un assistente di fianco che ti dia una mano. E’ l’Inter, nel bene e nel male. Voto 7”.

7 anche per Maurito Icardi, grazie al rigore trasformato e all’asist per Danilo D’Ambrosio (6,5 per lui). 6 per Skriniar, sfortunato in occasione del gol viola, e per De Vrij e Keita. 6,5 invece per Handanovic, Candreva e Nainggolan.