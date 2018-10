(GdS) Inter, fiducia per il recupero di Vecino: la situazione

Inter, oggi controlli per Vecino

L’Inter è con il fiato sospeso: Spalletti e tifosi sono in attesa di conoscere le condizioni di Matias Vecino, che non ha disputato la partita Giappone-Uruguay a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Oggi il centrocampista uruguaiano si sottoporrà ai controlli, sotto lo sguardo attento di del dottor Volpi e dello staff medico interista.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti e la società sperano che non si tratti di nulla di grave, non avendo disputato il match amichevole. La speranza quindi è che Vecino si sia fermato in tempo e che non abbia quindi aggravato la situazione. Quindi c’è fiducia per il recupero dell’uruguaiano.

La sua “garra charrua” serve dannatamente alla squadra nerazzurra per affrontare il durissimo tour de force che comincerà proprio domenica contro il Milan. Poi toccherà a Barcellona al Camp Nou, Lazio all’Olimpico, Genoa e Barcellona a San Siro. Questo ciclo terribile di partite si concluderà con la gara contro l’Atalanta a Bergamo.

Già pronto Gagliardini

Nel caso in cui l’infortunio di Vecino dovesse rivelarsi più grave del previsto, è già pronto Gagliardini. L’Inter quindi può sostituire l’ex Fiorentina, ma perderebbe in brio. D’altra parte il mediano italiano darebbe più copertura alla difesa nerazzurra, considerando le sue buone doti in fase di interdizione.

Oggi i controlli stabiliranno l’entità dell’infortunio muscolare capitato a Vecino. Come detto, non sembrerebbe essere nulla di particolarmente grave. Se ce la dovesse fare per il derby, affiancherà lui Brozovic in mediana, altrimenti Gagliardini già scalpita.