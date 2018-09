(GdS) Inter, ecco il leader: a Bologna scatta l’ora di Nainggolan

Il centrocampista belga partirà titolare contro gli emiliani

“L’ora del Ninja è arrivata”. La Gazzetta dello Sport apre così le pagine dedicate all’Inter, con il rientro di Radja Nainggolan nell’11 titolare che sfiderà il Bologna di Filippo Inzaghi.

I tifosi lo aspettano come un messia, lui scalpita dopo 43 giorni senza calcio vero, l’Inter ne ha un bisogno mostruoso per tirarsi subito fuori dalla palude di un inizio campionato inaspettatamente grigio.

Con lui sarà un’Inter molto diversa

Come sottolinea la Rosea, “Cento minuti giocati da trequartista dietro la prima punta in maglia nerazzurra; poi il crac al retto femorale della coscia sinistra; oggi pomeriggio a Bologna finalmente il debutto ufficiale.

Radja Nainggolan è il simbolo delle ambizioni di questa estate interista, il «colpone» di mercato per fare il salto di qualità al progetto spallettiano in chiave Champions. Peccato che l’infortunio di Sion, alla seconda amichevole, l’abbia tenuto ai box e che l’allenatore, per forza di cose, abbia dovuto inventarsi un’Inter molto diversa (per «colpa» anche del ritardo mondiale dei croati) da quella pensata con la potenza dei cavalli del Ninja nel motore”.

Oggi si resetta tutto e si deve ripartire. L’Inter ha solo un punto, ha segnato solo due gol (Perisic De Vrij), si è presa subito i fischi dei tifosi delusi al Meazza. A Spalletti serve la forza verticale di Nainggolan, la sua potenza, il suo spirito da lottatore, il suo pressing sul regista avversario.

I suoi gol, anche. Con Icardi ancora a secco e con Lautaro Martinez che parte in panchina (e che in un’eventuale presenza insieme in campo farebbe arretrare il belga sulla mediana), Nainggolan sarà importantissimo in chiave offensiva.

Fonte: Gazzetta dello Sport