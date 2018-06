(GdS) Inter, dopo Politano tocca al terzino: in pole c’è…

Inter, dopo Politano arriva il terzino

L’Inter ha chiuso l’ennesima operazione di questo mercato scoppiettante: oggi infatti arriverà a Milano Matteo Politano che domani sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro. Si tratta del colpo sull’esterno tanto voluto da Spalletti e che finalmente è arrivato. Il tecnico di Certaldo, grazie al lavoro straordinario di Ausilio, avrà la possibilità di lavorare con quasi tutti i titolari dal primo giorno di ritiro.

Diciamo quasi tutti perché nel mosaico dell’Inter spallettiana 2.0 manca ancora qualche tassello: il centrocampista, mediano di rottura e il terzino destro. Il primo tassello può aspettare, considerata l’abbondanza di mediani, mentre per il secondo bisogna fare in fretta. E infatti è proprio sul terzino destro che si concentreranno gli sforzi di Ausilio nelle prossime ore.

Il mancato riscatto di Joao Cancelo, oggi alla Juve, ha lasciato un vuoto a destra che il solo D’Ambrosio non può riempire. Inoltre, con Nagatomo con le valigie già pronte, il reparto terzini nerazzurri conta, al momento, solo tre unità: Asamoah, Dalbert e, appunto D’Ambrosio. Bisogna intervenire, e in fretta,

I nomi

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l’Inter sta seguendo diversi profili. Il preferito da parte di dirigenza e staff tecnico sarebbe Sime Vrsaljko, croato dell’Atletico Madrid. Secondo la rosea “Mercoledì sera Ausilio ha incontrato Andrea Berta, responsabile del mercato dell’Atletico Madrid. La situazione resta di stallo: la società nerazzurra insiste per il prestito, formula poco gradita dalle parti di Madrid”.

Pista quindi poco calda, almeno al momento. Ecco allora che prendono piede altre strade, come quella che porterebbe a Davide Zappacosta del Chelsea. L’italiano però non è l’unico nome sul taccuino di Ausilio come alternativa a Vrsaljko. C’è, infatti, anche Aleix Vidal. Il terzino del Barca rappresenta senza dubbi un’occasione di mercato. Il costo del cartellino non supera i 10 milioni e non ha nemmeno particolari pretese sull’ingaggio. Inoltre, dato importantissimo, il suo agente è in Italia in questi giorni.