Inter, Nainggolan si allena

Quando, durante Bologna Inter, molti tifosi nerazzurri hanno visto Nainggolan interrompere bruscamente la sua corsa, hanno temuto il peggio. Invece poi lui stesso ha assicurato che stava bene attraverso un tweet sul suo account Twitter ufficiale. La conferma del fatto che è in buone condizioni è arrivata ieri, ed è quella più importante: il campo.

Il Ninja infatti ieri ha preso parte all’allenamento disputato alla Pinetina. Nessun problema quindi, tanto è vero che non è stato necessario nemmeno sottoporre il calciatore ai soliti esami strumentali. Una notizia splendida per Spalletti e i tifosi, che possono quindi avvicinarsi all’esordio in Champions League con più serenità.

Nainggolan contro Parma e Tottenham ci sarà. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il belga di origine indonesiane sarà uno dei pilastri, insieme a Skriniar, di questa Inter spallettiana 2.0. Certo, è ancora presto per parlare di probabili formazioni, ma la sensazione è che il tecnico nerazzurro difficilmente rinuncerà al suo pupillo.

Tutto ok anche per D’Ambrosio

L’Inter tira un enorme sospiro di sollievo, perché anche D’Ambrosio sta bene. Il terzino è uscito malconcio dalla sfida contro il Bologna, ma ha recuperato alla grande e anche per lui non c’è stato bisogno degli esami strumentali.

Due buone notizie in un giorno per Spalletti e il suo staff, che possono tranquillamente pensare a preparare i prossimi impegni nerazzurri, invece di sforzarsi a trovare sostituti per dei calciatori così importanti.