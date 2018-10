(GdS) Inter, che incassi grazie alla Champions! Una cifra impressionante

Inter, che incassi

La politica di sviluppo economico e potenziamento perseguita da Suning sta, finalmente, dando i suoi frutti. Il merito, però, è soprattutto della Champions League conquistata da Spalletti e dai suoi sul campo. Champions League che si sta trasformando letteralmente in una miniera d’oro per l’Inter.

Ad oggi, infatti, sono stati incassati 54 milioni di euro. Una cifra spaventosa se consideriamo che siamo solo alla seconda partita disputata, e soltanto una delle quali in casa. Gli introiti sono così distribuiti: 44,3 milioni dall’UEFA, suddivisi in 38,9 milioni per la sola qualificazione e 5,4 per le due vittorie.

Se poi la squadra guidata da mister Spalletti dovesse qualificarsi per gli ottavi di finale, incasserebbe altri 9,5. Se ciò avvenisse, significherebbe che i nerazzurri avranno vinto una partita e pareggiato un’altra. Già perché per la qualificazione servono altri 4 punti, e 4 punti significano altri 3,6 milioni di euro. Ma non è finita qui.

Forziere San Siro

L’Inter, in questa corsa agli introiti, può contare su un alleato preziosissimo: San Siro. Tra le mura amiche la società nerazzurra ha disputato 5 partite in questa stagione, per un incasso totale di 10 milioni di euro. Una cifra pazzesca, considerando che siamo ancora ad ottobre. Se poi diamo uno sguardo al calendario, è facile accorgersi che è solo l’inizio.

Due delle prossime tre partite a San Siro saranno contro Milan e Barcellona. Questo significa che la società nerazzurra potrebbe incassare ai botteghini in queste due partite più di quanto incassato nelle scorse cinque. Se si tiene conto poi che tra le due sfide c’è il Genoa della rivelazione Piatek, il sorpasso ai 10 milioni è praticamente certo. La morale della favola qual è? Bisogna ricercare i risultati sportivi, sono quelli che richiamano introiti, gente allo stadio e attirano i top player. L’Inter è sulla strada giusta, non resta altro da fare che percorrerla.