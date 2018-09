(GdS) Inter, c’è un poblema grave da risolvere al più presto

Inter, niente feeling tra Icardi e Radja

L’Inter in questi ultimi giorni sta ritrovando pace e serenità, ma alcuni problemi sono rimasti a turbare il sonno di mister Spalletti. Uno su tutti: il feeling che non è ancora sbocciato tra Maurito Icardi e Radja Nainggolan. I due, per la verità, hanno avuto pochissime partite per riuscire a intendersi in campo, per la precisione due, tra l’altro entrambe vinte.

Ora però è tempo di vincere con più tranquillità, magari segnando prima e gestendo la partita. E questo non può che passare attraverso i piedi di Mauro e Radja. Spalletti le sta provando tutte per riuscire a mettere insieme i due, ma ogni tentativo è risultato vano.

«Mauro e Radja sono l’anello di congiunzione che ci è mancato. Mauro non si è allenato con continuità nell’ultimo periodo, Radja si è fermato a inizio preparazione. Vincere partite così può fare la differenza anche per la loro intesa». Così si era espresso Spalletti dopo la vittoria contro il Tottenham, ma contro la Samp non si sono registrati passi in avanti, anzi…

Il perché

L’Inter deve risolvere al più presto questo problema, anche perché da questo asse passano i gol. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha provato a spiegare il perché di questa mancata intesa: ” Icardi punta sempre la profondità: è la sua natura, difficile cambiarlo adesso; Nainggolan ha bisogno di una sponda che gli apra lo spazio per quegli inserimenti con cui sa fare male. Finora i due sono stati troppo distanti. E anche i numeri dicono che ancora non ci siamo: in due partite, Mauro ha dato a Radja 3 palloni e ne ha ricevuti appena 2″.

Un dato che racconta perfettamente questo problema. La speranza dei tifosi nerazzurri, e di Spalletti, è che domani sera contro la Fiorentina possano vedersi dei passi in avanti in questo senso.