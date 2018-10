(GdS) Inter, c’è ottimismo per Vrsaljko: ecco quando rientrerà

Inter, segnali positivi da Vrsaljko

Vrsaljko era una delle certezze del mercato estivo nerazzurro, oggi ne è l’incognita più grande. Tutta colpa dell’infortunio al ginocchio, che si porta dietro dal mondiale, che ne sta frenando l’inserimento negli schemi dell’Inter. Adesso però, finalmente, cominciano ad arrivare delle buone notizie sulla sua condizione fisica.

Eccole, pubblicate sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Ha lavorato col gruppo

dei titolari Vrsaljko, ancora alle prese con i problemi al ginocchio sinistro per il vecchio infortunio rimediato al Mondiale. Per l’esterno croato si proverà a capire oggi i margini per una eventuale convocazione per la gara di domenica in casa della Spal, altrimenti è facile ipotizzare un suo rientro tra i disponibili per il derby, dopo la sosta”.

Insomma, una buona notizia per i tifosi nerazzurri che aspettano di vederlo nuovamente in campo, dopo gli scampoli di partita contro Bologna e Torino. Probabile comunque che alla fine lo staff medico nerazzurro opti per tenerlo fermo fino al derby, in modo da scongiurare eventuali ricadute e da permettergli di tornare in condizione.

Sorpresa per i croati

Intanto alla Pinetina è atteso oggi il ct croato Zlatko Dalic. Sarà una full immersion nel mondo Inter per lui e sarà anche l’occasione per fare quattro chiacchiere con mister Luciano Spalletti circa l’utilizzo dei croati nerazzurri che avranno sicuramente preso bene la notizia della sua visita.

Già perché con Dalic hanno vissuto l’esperienza indimenticabile al mondiale di Russia, concluso al secondo posto dalla Croazia dopo la sconfitta in finale contro la Francia di Griezmann e Pogba. Una vera e propria impresa, ottenuta grazie ai gol di Perisic e Modric, che poteva essere nerazzurro in estate.