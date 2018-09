(GdS) Inter, bruscamente interrotte le trattative per il rinnovo del calciatore

Inter, Skriniar dice no al rinnovo

L’Inter sta lavorando, in questa settimana di pausa, ai rinnovi da sottoporre ad alcuni top player. Tra questi c’è Milan Skriniar, centrale slovacco e autentica rivelazione della passata stagione. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, le trattative si sono arenate. Il motivo? Come sempre, in questi casi, i soldi.

Già perché Soldo – un nome, una garanzia -, agente del giocatore, ha rispedito al mittente l’offerta di Ausilio da 2,5 milioni a stagione, più del 50% in più di quanto percepisce ora il suo assistito. La società nerazzurra non l’ha presa bene, anche perché è forte della lunga scadenza del contratto di Milan.

Il rinnovo, secondo la rosea, era più per premiare il calciatore dopo le straordinarie prestazioni dello scorso anno, non una reale necessità. Quindi al momento, trattative interrotte. In futuro, si vedrà. Di certo non si tratta di una rottura definitiva tra la società e il calciatore, che continuano ad andare d’amore e d’accordo.

“Non siamo l’anti-Juve”

Skriniar, intanto, è tornato a parlare dal ritiro della sua nazionale. E le sue, come al solito, non sono mai parole banali: “Volevamo inziare meglio la stagione, però può capitare di non riuscirci. Ora dobbiamo vincere più partite possibili”. E poi ancora: “Non non siamo l’anti-Juve, nessuno l’ha mai detto. Noi siamo l’Inter, una grande squadra, ma non è una sfida ai bianconeri. Siamo forti e giochiamo per noi stessi”.

Insomma, parole importanti quelle di Skriniar, che dimostrano la sua voglia di fare e dare sempre di più. Con questo atteggiamento, la squadra di mister Spalletti vincerà molte partite. La speranza è che i compagni seguano l’esempio di Skriniar.