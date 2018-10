(GdS) Inter batte Milan 262 a 202. Ecco perché

Inter batte Milan 262 a 202

E’ tutto vero: l’Inter batte il Milan 262-202. No, non siamo impazziti e, per una volta, non stiamo nemmeno parlando di fatturati o introiti commerciali. Stiamo parlando invece dei derby disputati, dai calciatori presenti nelle rose delle due squadre. La vittoria nerazzurra è schiacciante, ma i cugini rossoneri possono contare su un altro successo.

Già perché il Milan ha in rosa i calciatori che più hanno segnato nelle stracittadine di tutto il mondo. Sono infatti 35 i gol segnati da Higuain e compagni, contro i 19 segnati dai colleghi nerazzurri. A capitanare le rispettive classifiche troviamo i numeri 9: Higuain è il più prolifico del Milan, con 22 gol segnati; Icardi è il più prolifico tra i nerazzurri, con 5 gol segnati.

Il paragone è un po’ increscioso per i nerazzurri, però nel calcio non conta quanti gol si fanno, ma l’esperienza nell’affrontare partite come questa. E, da questo punto di vista, la squadra di mister Spalletti può contare su un amuleto preziosissimo. Stiamo parlando di Kwadwo Asamoah, calciatore esperto e che, tra l’altro, non ha mai perso un derby. Domenica sapremo se sarà ancora così, oppure no…

I più esperti

Al di là delle vittorie e delle reti, andiamo adesso ad analizzare qual è la squadra più esperta in derby, grazie al report della Gazzetta dello Sport. L’Inter, come detto, ha totalizzato 262 presenze con i calciatori che compongono la sua rosa, mentre il Milan 202. Per quanto riguarda i calciatori, tra le fila nerazzurre c’è quello che ha più presenze di tutte nelle stracittadine.

Stiamo parlando di Joao Miranda, fresco di gol in nazionale, che può contare su 52 presenze condite da un gol. Tra le file milaniste, invece, è Higuain con 36 presenze il più esperto. Per quanto riguarda le vittorie, l’Inter è a 110, contando tutta la rosa, il Milan è a 89, sempre contando tutta la rosa.