(GdS) Inter, Ausilio alle prese con rinnovi “spigolosi”: ecco di chi si tratta

Inter, Ausilio alle prese con i rinnovi

L’Inter è concentratissima sul campo, considerando anche il tour de force che la attenderà da domenica in poi, però la società, Ausilio in primis, è al lavoro per blindare, o adeguare, il contratto di alcuni suoi big. I contratti in questione sono quelli del capitano Mauro Icardi e del leader della difesa nerazzurra Milan Skriniar.

Partiamo dal rinnovo del capitano. Ecco il punto della situazione fatto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il d.s. Piero Ausilio non intende andare oltre quota 6,3 milioni, mentre Wanda Nara insiste per non scendere sotto gli 8. Posizioni note, cio nonostante non trapelano nervosismi. La sensazione è che i summit salienti arriveranno dopo il derby. E il capitano ha già dato l ’ok a far slittare gli aumenti, anche per non appesantire i conti ai fini del Fair-Play finanziario. Un’attenzione che, alla lunga, la famiglia Zhang ricompenserà…”.

Più “complicata” la trattativa con Skriniar: “È più marcato, invece, il divario con lo slovacco, evidentemente incuriosito dalle lusinghe della Premier. Non è in vendita e lo sa; così non punta i piedi per andar via, ma fa muro sul prolungamento. In attesa dell’estate”. Eventualità che Ausilio vorrebbe scongiurare a tutti i costi.

Fatta per il rinnovo di Brozovic

Se per i rinnovi di Icardi e Skriniar ci sarà ancora da lavorare, è fatta invece per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. Ingaggio ritoccato verso l’alto e clausola rescissoria che passa da 50 milioni a 60, blindandolo di fatto.

Ausilio quindi avrà il suo gran daffare ancor prima che comincerà il mercato di gennaio che, lo ricordiamo, avrà una durata ridotta, così come era accaduto per quello estivo che era stato decurtato di due settimane.