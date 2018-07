(GdS) Inter, attenta: la Lazio tenta lo sgarbo per l’ex nerazzurro

Inter, la Lazio vuole l’ex nerazzurro

L’Inter, messasi alle spalle la gravosa operazione plusvalenze, può finalmente concentrarsi prevalentemente sul mercato in entrata. Tra i vari obiettivi di mercato, c’è un nome che può tornare d’attualità da un momento all’altro: si tratta di Rafinha. Il brasiliano, che non è stato riscattato dalla società nerazzurra, è finito nel mirino di diversi club.

Tra questi ci sarebbe anche la Lazio che tenta quindi lo sgarbo alla società nerazzurra. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’operazione però è molto difficile, visti i limiti di spesa che il presidente Lotito impone al suo dt Igli Tare. Se però dovessero essere ceduti Felipe Andrerson e Sergej Milinkovic-Savic allora l’affare potrebbe decollare.

Inoltre, a complicare ulteriormente questo affare, c’è l’elevata concorrenza per il calciatore. La stessa società nerazzurra è ancora vigile su di lui. Inoltre ci sono parecchi club spagnoli e inglesi interessati. Assicurarsi Rafinha quindi potrebbe essere complicato anche se dovessero concretizzarsi le due maxi cessioni.

Futuro aperto

Rafinha stesso, dopo aver annunciato un addio non proprio convinto all‘Inter, potrebbe non rifiutare una eventuale proposta della Lazio. Anche se, per ovvi motivi, preferirebbe giocare la Champions League che aveva conquistato con la maglia nerazzurra addosso. Difficile quindi decifrare, almeno al momento, il futuro del brasiliano.

Ausilio lo riprenderebbe, ma solo a condizioni vantaggiose e solo se uscisse almeno uno tra Vecino e Borja Valero. Il Barcellona, dal canto suo, è rimasto scottato dal comportamento della società interista che non ha riscattato il calciatore nonostante l’accordo sulla parola che la “obbligava” ad acquistare Rafinha in caso di Champions. Per esigenze legate al ffp però non è stato possibile farlo.