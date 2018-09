(GdS) Inter, altro infortunio in Nazionale: il report

Inter, ghiaccio per Asamoah

L’Inter sta vivendo questa pausa per le nazionali con estrema ansia, visti i tanti giocatori in giro per il mondo. Uno di questi, fuori dalla sua nazionale dirante scorsi quattro anni, ieri, al termine dell’allenamento, è stato visto uscire dal campo con del ghiaccio. Si tratta di Kwadwo Asamoah, uno dei pilasti della squadra nerazzurra.

Fortunatamente però, sembrerebbe escluso ogni tipo di infortunio, sia lieve che grave. Questo perché il portavoce della nazionale ghanese – si legge sulla Gazzetta dello Sport -, ha rassicurato il club nerazzurro dicendo che si trattava solo di qualche dolorino che Asamoah si porta dietro dalla sfida pareggiata contro il Torino.

Un altro dettaglio, positivo e negativo al contempo, lo rivela il CT Appiah che ha intenzione di schierarlo nella match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa contro il Kenya. Non è, in ogni caso, una situazione semplice per Spalletti, costretto a fare gli scongiuri per riavere a disposizione i suoi calciatori al meglio, in vista di un tour de force non indifferente.

Lautaro torna domenica

L’Inter è anche in apprensione per le condizioni di Lautaro Martinez. Ieri, dall’Argentina, è arrivata la notiza: il polpaccio gli fa ancora male, torna a casa. Dolore riscontrato anche attraverso gli esami ai quali è stato sottoposto dallo staff medico albiceleste.

In ogni caso, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tornerà a Milano non prima di domenica. Scaloni, nuovo CT, vuole che il nuovo corso argentino sia tutto presente per la prima uscita. Allora “El Toro” rimarrà negli States e guarderà la sfida contro il Guatemala dagli spalti.