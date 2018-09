GdS, il fisco si abbatte su Luka Modric: stangata in arrivo

Modric nei guai

Luka Modric è da mesi in prima pagina per i continui accostamenti all’Inter ed il brillante mondiale giocato con la Croazia. Questa volta, però, arrivano pessime notizie per il centrocampista che dovrà fare i conti con il fisco.

Secondo El Mundo,il centrocampista sarebbe stato accusato di frode fiscale per gli introiti dichiarati nel 2012. Non sarebbe la prima volta visto che aveva già sborsato 2.1 milioni per gli esercizi 2013-2014. Anche un suo ex compagno di squadra ha dovuto patteggiare i suoi problemi finanziari con il paese spagnolo. Si tratta di Cristiano Ronaldo, ora alla Juventus.

Nell’elenco degli evasori sono presente anche nomi illustri quali Lionel Messi, Jose Mourinho e Marcelo. Il brasiliano aveva accettato una condanna quattro mesi di carcere, che non sconterà, e una multa di circa 753.624,90 euro.

Fonte Gazzetta dello Sport