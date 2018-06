(GdS) Il countdown dell’Inter è cominciato. Mancano pochi giorni

L’Inter ha ancora cinque giorni per racimolare plusvalenze

Il primo obiettivo stagionale dell’Inter dev’essere raggiunto tra poco. Per non incorrere in altre sanzioni Uefa servono plusvalenze

Il mercato dell’Inter è iniziato nel segno delle plusvalenze necessarie. I milioni richiesti dalla Uefa sono quasi stati raggiunti ma manca, ancora, l’ultimo sforzo. Per ora i nerazzurri hanno superato quota 30 milioni di plusvalenze, ma questo non basta. L’obiettivo resta quello di provare a piazzare Andrea Pinamonti che, con la sua cessione, permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di raggiungere la quota fissata con la Uefa. L’attaccante, però, vuole ancora restare in squadra sperando di riuscire a giocarsi le sue chances con Luciano Spalletti.

Già nel mercato di gennaio Pinamonti era stato molto vicino al Sassuolo ma, poi, il giocatore decise di rifiutare il trasferimento pensando di potersi giocare qualche carta importante, soprattutto durante l’infortunio di Mauro Icardi. Così, però, non è stato e, ora, l’Inter spera vivamente di riuscire a pianificare una cessione con clausola di recompra o con una percentuale sulla futura rivendita.

Gli altri giocatori in partenza

Per raggiungere la quota prefissata i nerazzurri dovrebbero velocizzare alcune operazioni: quella di Nagatomo al Galatasaray, per esempio, e quella di Puscas al Leganes. Anche Manaj, però, viene visto in partenza dalla dirigenza nerazzurra. Si spera, infatti, di convincere il giocatore ad accettare una delle offerte che arrivano da Spagna e Portogallo.

Tutte queste operazioni in casa Inter hanno i minuti contati. Il trenta giugno si avvicina ed è necessario trovare gli ultimi milioni necessari.