(GdS) Ieri la prima seduta di allenamento dell’anno alla Pinetina

Ieri mattina alla Pinetina l’Inter è tornata in campo

Dopo il pareggio contro la Lazio Spalletti aveva deciso di lasciare il capodanno libero alla squadra che, ieri, è tornata in campo alla Pinetina. Alle porte c’è la trasferta di Firenze e il tecnico di Certaldo deve, senza dubbio, sciogliere i soliti dubbi. Miranda e D’Ambrosio out.

La ventesima giornata di campionato, prima del girone di ritorno, vedrà l’Inter all’Artemio Franchi. La Fiorentina è in piena lotta per entrare in Europa League e il match sarà delicatissimo. L’ultimo sforzo della squadra prima della pausa di un mese che anticipa il match contro la Roma a San Siro. Con la Lazio che ha ancora una gara da recuperare è imperativo per Spalletti ed i suoi ragazzi ritrovare la vittoria per garantirsi, ancora, il quarto posto ad un punto di vantaggio (se la Lazio dovesse vincere la gara che ha da recuperare).

I dubbi di Spalletti

Miranda e D’Ambrosio sono out. Il brasiliano potrebbe tornare contro la Roma mentre per il terzino azzurro bisognerà aspettare di più. Cancelo partirà, nuovamente, titolare con Skriniar e Ranocchia centrali. Il terzino sinistro è il primo dubbio di Spalletti che dovrà scegliere tra Nagatomo, Santon e Dalbert. Sugli esterni confermatissimi Candreva e Perisic che devono, però, trovare la forma di inizio campionato. L’ultimo dubbio riguarda il trequartista. Se Spalletti dovesse decidere di tornare a schierare Borja Valero alle spalle di Icardi saranno poi Vecino e Gagliardini ad occupare il centrocampo. Se, invece, dovesse scegliere Brozovic trequartista il ballottaggio tra Borja Valero e Gagliardini vede favorito lo spagnolo che costringerebbe Gagliardini a partire dalla panchina