(GdS) Icardi, parole importanti: “Dopo quella partita…”

Icardi, parole importanti

Maurito Icardi è senza dubbio l’uomo copertina di questa Inter formato Europa. I suoi due gol in due partite hanno consegnato alla sua squadra 6 punti e testa della classifica, a pari punti con il Barcellona, prossima avversaria dei nerazzurri. Il capitano nerazzurro ha raccontato ieri che la svolta della stagione è avvenuta contro il Tottenham. Maurito infatti ha dichiarato che dopo quella partita lui e i suoi compagni hanno capito che raggiungere la vetta del girone era possibile, e quindi contro il PSV sono scesi in campo per vincere. Cosa che hanno effettivamente fatto.

Il capitano nerazzurro ha parlato a InterTv ieri, dopo l’allenamento del pomeriggio, e ha anche confessato che la serata di mercoledì è stata magnifica, e che è stato importante vincere per come si stanno mettendo le cose nel girone. Intanto, ha raggiunto un grande nerazzurro del passato: con i due gol nelle prime due partite, ha raggiunto l’Imperatore Adriano, anche lui autore di 2 gol nelle prime due partite di Champions League.

Quando Mauro fa gol, la sua squadra vince. E vince sempre per 2-1. E’ successo tre volte in stagione, contro il Tottenham, contro la Fiorentina e contro il PSV. Un dato abbastanza curioso, che è potuto emergere solo grazie alla palla lunga che gli è arrivata da Vecino.

Parole da vero capitano

Icardi poi ha pronunciato parole da vero capitano: «Il mio obiettivo, al di là dei gol, è vincere con la squadr. Se poi arrivano altri traguardi a livello personale va bene. La cosa che conta di più, però, è che l’Inter vinca e continui a fare bene, come sta facendo adesso». La gloria personale è vana quindi senza i successi della squadra.

E questo significa che Maurito antepone gli interessi nerazzurri ai suoi. Vuole che la squadra vinca, se lo dovesse fare grazie a un suo gol sarebbe meglio, ma l’importante è portare a casa risultati. E, possibilmente, anche qualche trofeo. Intanto, domenica sera contro la Spal finirà il tour de force dei nerazzurri. Maurito ha dichiarato di voler fare bene e di permettere così alla squadra di vincere. Poi sarà la volta dell’Argentina, dove Icardi è ancora a caccia del primo gol. E’ arrivato il primo in Champions, arriverà anche quello in nazionale.