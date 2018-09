(GDS) Icardi, lasci o raddoppi? Da Spalletti messaggio chiaro

Il bomber cerca il primo gol in campionato dopo la grande prodezza in Champions

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, dedica spazio soprattutto a Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter deve ancora sbloccarsi in campionato. Grande occasione contro la Sampdoria, squadra che spesso e volentieri ha portato fortuna all’argentino.

“Mauro vive di certezze ma un dubbio gli sarà venuto, a sentire Luciano Spalletti che con lui sta giocando la stessa partita dei tempi di Edin Dzeko: ti stimolo, ti pizzico e vediamo fino a dove riesco

a portarti. Il whatsapp di ieri non ha bisogno di interpretazioni: per diventare un campione assoluto serve la disponibilità al sacrificio e un coinvolgimento totale nel gioco di squadra. Altrimenti si resta un gradino sotto”.

Da Spalletti messaggio forte e chiaro: vuole modificare il suo gioco

Secondo il quotidiano, “Spalletti vuole modificare il modo di giocare di Mauro: nei progetti c’è quello di mettergli un partner vicino, non appena Lautaro sarà a un livello di forma accettabile. Nell’attesa, Luciano gli chiede un passaggio per il paradiso avvicinandosi a Nainggolan, accorciando la porzione di campo con il Ninja: meno metri equivale a maggior dialogo.

Tanto per rendere l’idea: in tutta la partita con il Tottenham Maurito non ha ricevuto neppure un pallone dall’ex romanista. Se sarà un grande matrimonio è presto per dirlo, ma fin qui non ci sono neppure gli indizi di un corteggiamento”.

Fonte: Gazzetta dello Sport