GdS, Icardi in lista per il gol più bello del primo turno Champions: ecco come votarlo

Icardi si presenta

Mauro Icardi ha fatto già capire di che pasta è fatto alle big europee. Il gol contro il Tottenham che ha dato il via alla rimonta,infatti, è stato scelto tra i migliori del primo turno della Champions League. Un tiro straordinario al volo da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere degli Spurs.

I tifosi potranno votare l’argentino, Renato Sanches del Bayern Monaco, Diaz del Real Madrid e Dembele del Barcellona. Questi i gol più belli che la Uefa ha selezionato in questo primo turno, Per il bomber di Rosario, dopo il primo sigillo nell’Europa che conta, potrebbe arrivare anche un’altra soddisfazione personale. La società nerazzurra ha anche postato il link dove poter votare la rete del proprio calciatore. Inizia nel migliore dei modi l’avventura per l’ex Sampdoria che ora dovrà soltanto sbloccarsi in campionato. La prossima giornata vedrà proprio la sfida tra Sampdoria ed Inter.