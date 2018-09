(GdS) Icardi e Lautaro verso l’esclusione: contro il Parma non ci saranno

Icardi e Lautaro, le condizioni

Icardi e Lautaro, com’è ormai noto, sono negli Stati Uniti ad allenarsi con la nazionale argentina. I due ieri hanno svolto un lavoro personalizzato per tornare in condizione al più presto. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi però sottolinea che i due sicuramente non disputeranno la prima delle due amichevoli in programma, ovvero quella contro il Guatemala.

Sicuramente saranno disponibili per la seconda, quella in programma in New Jersey contro la Colombia. Un’altra buona notizia per Spalletti, che può quindi festeggiare il recupero, oltre che dei due argentini, di Nainggolan e D’Ambrosio. Maurito e Martinez, per la verità, ancora non hanno recuperato, ma lo staff medico della seleccion ha rassicurato i colleghi nerazzurri sulla loro tenuta fisica.

L’unico problema, anche abbastanza grosso, è che torneranno a Milano tra mercoledì e giovedì. La partita contro il Parma verrà disputata sabato alle 15, quindi è difficile che i due scendano in campo per la sfida di campionato. Più probabile invece il loro impiego nella successiva sfida di Champions contro il Tottenham.

I sostituti

Icardi e Lautaro sono due calciatori unici nella rosa interista. Non esiste infatti un altro attaccante, o prima punta che dir si voglia. Eder e Pinamonti sono stati ceduti nelle battute finali del mercato estivo e quindi Spalletti dovrà fare di necessità virtù. L’impressione è che contro il Parma si rivedrà Keita Balde prima punta.

Contro il Bologna non ha impressionato in quel ruolo, ma al momento il tecnico nerazzurro non ha alternative. Perisic e Politano si alterneranno con il senegalese per provare a non dare punti di riferimento agli avversari. Inoltre, sulla trequarti, ci sarà Radja Nainggolan.