(GdS) Icardi ancora a secco, ma in ottima compagnia

Icardi ancora a secco

Se l’era sicuramente immaginato diverso questo inizio di campionato Mauro Icardi, alla luce dei ventinove gol segnati nella passata stagione. E invece, dopo due partite giocate – la terza l’ha saltata per infortunio -, è ancora a 0 reti segnate.

Spalletti le sta provando tutte in allenamento per mettere il bomber nerazzurro nelle condizioni ideali per segnare. Nelle prime due gare non ha funzionato, vedremo contro il Parma, se dovesse giocare, o contro il Tottenham se funzionerà. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi però si dice sicura che Maurito si sbloccherà e alla fine realizzerà diverse reti.

L’Inter, e di conseguenza il 9 argentino, stanno sentendo la mancanza di un numero 10. Nella testa della società doveva essere Luka Modric, obiettivo rivelatosi poi impossibile da concretizzare a causa delle restistenze del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Più verosimilmente però all’Inter manca Rafinha, ovvero un trequartista con una visione di gioco tale da riuscire a imbeccare Icardi con relativa facilità. Inoltre, gli esterni acquistati quest’anno sono meno propensi all’assist di quanto non lo era Candreva nel corso della scorsa stagione.

E’ in ottima compagnia

Insieme a Mauro Icardi, ci sono anche Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo ancora fermi a 0 reti. Nomi altisonanti che sicuramente si troveranno in vetta alla classifica dei cannonieri nel maggio prossimo. Il bomber del Milan, secondo la Gazzetta, è penalizzato dalla manovra di Gattuso, completamente diversa da quella di Sarri e di Max Allegri.

CR7 invece sta pagando il diverso tasso tecnico di Juventus e Real Madrid e, inoltre, deve ancora ambientarsi alla perfezione. E gli manca uno come Dybala, ovvero uno che accentri anche su di sé le attenzioni delle varie difese. La Juve, in questo inizio di campionato, sta soffrendo ad attaccare contro le difese schierate, un vero e proprio paradosso vista la quantità di estro e tecnica presente nella rosa bianconera.