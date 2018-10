(GdS) Garlando: “Inter, crescita importante. L’uomo derby potrebbe essere…”

Le parole del giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando a Inter Tv

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sugli umori in casa Inter in vista della sosta e del derby: “La reazione dell’Inter? Forse è il dato più importante che viene dalle ultime due partite. Mentre a inizio della stagione c’era qualcosa a livello di carattere e di anima da regolare. C’è stata una crescita importante, che non è un inedito e che si ricollega all’inizio della scorsa stagione quando riusciva a imporre un risultato e la sua volontà nonostante le critiche sul gioco. Quella solidità si era un po’ persa e invece ieri si è rivista l’Inter che è arrivata in testa al campionato. C’è un’anima nuova, sotto questo punto di vista credo che Spalletti sia contentissimo. Derby? Credo che nella sosta ci siano i pro e i contro. La sosta aumenterà l’attesa, come il sabato del villaggio. E’ vero che il richiamo delle nazionali espone agli infortuni, può togliere dei protagonisti. Entrambe le squadre avrebbero voluto giocare subito. Arrivano bene tutte e due, il Milan ha qualche certezza in più sul piano del gioco, sul piano dell’identità tattica coltivata lo scorso anno”.

Garlando: “Nainggolan uomo derby”

“L’Inter ha perso due poli fondamentali come Cancelo e Rafinha e Spalletti ha dovuto fare qualcosa di diverso inserendo un giocatore come Nainggolan ma compensa con una fisicità e con una personalità di giocatori che il Milan non ha. L’Inter è una squadra di capitani che puoi scegliere ad occhi chiusi, ne ha tre o quattro. Il Milan fatica a trovarne uno. L’Inter in questo senso è più attrezzata, per questo motivo se dovessi giocare un euro lo giocherei sull’Inter. Se c’è un uomo derby tra i 22 in campo quello sarà Nainggolan: queste partite lo accendono, esasperano il suo agonismo. Mi aspetto un grande derby da lui. Anche Asamoah può dare molto di più, è abituato a lottare per cose grandi. Vrsaljko ha fatto una buona partita, lo stesso Vecino è cresciuto molto. L’Inter è chiamata ad un miglioramento di gioco come è avvenuto lo scorso anno. Con la crescita generale e con il recupero di Brozo questo è il cammino che deve fare in questo derby: recuperare qualità di gioco”.