(GdS) Fascia da capitano per Astori, è arrivata la decisione della Lega

Fiorentina, fascia da capitano per Astori: la Lega apre alla deroga

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si affronta la questione relativa alla fascia di capitano standard. Da Via Rosellini, sede della Lega, parlano di “disponibilità a riflettere sull’eccezionalità del caso Astori”. E’ una prima apertura alla possibile deroga per la Fiorentina, anche se verrà tutto deciso nell’assemblea di mercoledì prossimo.

Le possibili soluzioni sono varie. Dalla possibilità per il capitano viola di indossare due fasce, oppure concedere alla Fiorentina di stampare un ricordo sulla maglia così da estendere il ricordo a tutta la squadra. Ma c’è anche la possibilità che si decida di far indossare a tutti i capitani delle 19 squadre di Serie A una fascia in ricordo di Astori. Sarebbe la decisione più bella – conclude il quotidiano.