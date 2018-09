GdS | Esordio speciale oggi a San Siro, la prima volta per…

Esordio importante a San Siro

Oggi pomeriggio alle 15.00, presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, si disputerà Inter Parma. E’ previsto un esordio importante.

Oggi esordirà la tanto discussa terza divisa dell’Inter. Durante questa settimana se ne è parlato molto, soprattutto per il grande successo riscosso. Come ogni club Nike, la maglia verrà indossata alla prima partita disponibile dopo la presentazione della maglia. E’ successo alla Roma e al Tottenham.

“Fattore scaramantico? Chissà. Di sicuro c’è un’Inter che ha sofferto troppo nelle ultime gare a San Siro e che proprio nel suo stadio vuole costruire la scalata verso la vetta della classifica viste le tre gare interne nelle prossime quattro uscite di campionato, più l’impegno già delicatissimo di Champions in programma martedì contro il Tottenham – si legge sulla Gazzetta dello Sport. E quando le cose non vanno, urge cambiare. Così oggi contro il Parma l’Inter indosserà la terza maglia, letteralmente andata a ruba nella fase di prevendita online (in cui veniva dato in omaggio la possibilità di personalizzarla) e nella prima fase di vendita negli store nerazzurri. E da stamattina sui canali social del club andrà in onda lo spot di presentazione: un video accattivante che avrà come testimonial Milan Skriniar, in nerazzurro da poco più di dodici mesi, ma già idolo indiscusso del popolo nerazzurro”.

La clip di presentazione

Nel nome di Milano, dalle mani di Milan. È così che abbiamo scolpito la terza divisa della stagione. pic.twitter.com/GQkba3d3nF — Inter (@Inter) September 15, 2018

Fonte: Gazzetta dello Sport