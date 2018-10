(GdS) E’ fatta: Suning prende tutta l’Inter. I dettagli

Suning, all in per l’Inter

La notizia era nell’aria da qualche tempo, oggi però sembra essere arrivata la tanto attesa svolta: Suning è pronta a rilevare il 31% di quote appartenenti a Thohir e a guidare l’Inter per gli anni a venire. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe stato fissato un incontro tra il tycoon indonesiano e la famiglia Zhang. Incontro che dovrebbe avvenire entro la fine di questa settiamana, così come la fumata bianca.

La rosea riporta che i legali delle due parti sono già al lavoro da tempo, quindi la trattativa, di fatto, è arrivata alla chiusura. L’incontro, nonostante la location sia praticamente top secret, dovrebbe svolgersi a Hong Kong, dove sia gli Zhang che Thohir possiedono uffici e affari.

Quando sborserà la multinazionale cinese all’ormai ex presidente nerazzurro? Si parla di una cifra intorno ai 200 milioni di euro poiché tanto valuta il suo 31% Erick Thohir. C’è però anche un’altra opzione. Nel contratto che indonesiano e cinesi stipularono nel 2016, quando gli Zhang rilevarono il 66% circa delle quote, c’è una clausola che consente a Thohir di vendere il suo pacchetto azionario ad una cifra prestabilita in quell’occasione. Quindi, data la natura di businessman dell’indonesiano, è logico pensare che venderà alla condizioni migliori per lui.

Steven Zhang presidente

Con la svolta societaria finalmente dietro l’angolo, Suning può cominciare a pensare come disegnare la sua Inter. Il nome del nuovo presidente c’è già: Steven Zhang. Il rampollo di casa Zhang si è perfettamente ambientato a Milano e non vede l’ora di guidare – nonostante l’abbia praticamente fatto dal primo momento – in prima persona la sua squadra del cuore.

Poi toccherà al cda essere “rivoluzionato”. Si parla di una cospicua riduzione dei membri, e vedrà entrarne di nuovi. Finisce così (quasi) ufficialmente l’era di Erick Thohir alla guida dell’Inter. Thohir ora potrà dedicarsi anima e corpo alle vicende dello sport indonesiano, con un ambizioso obiettivo: portare le Olimpiadi del 2032 a Jakarta.