(GdS) Due dubbi per Spalletti: la probabile formazione che affronterà la Viola

Spalletti, due nodi da sciogliere

Spalletti sta valutando quale formazione mettere in campo per la sfida di domani sera a Firenze contro la Fiorentina. Due dubbi assillano la mente del tecnico nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il primo è chi scegliere per il ruolo di terzino sinistro: il ballottaggio è tra Nagatomo e Santon, con l’italiano in vantaggio. Il secondo ballottaggio riguarda Brozovic e Gagliardini. In questo caso, è il croato ad essere in vantaggio.

Conferme per gli altri nerazzurri

Spalletti, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe confermare tutti gli altri uomini scesi in campo nell’ultima di campionato contro la Lazio. Ci sarà di nuovo Ranocchia, Cancelo verrà schierato nuovamente terzino destro, Perisic e Candreva si posizioneranno sugli esterni pronti a innescare Icardi. A centrocampo pronto il tandem composto da Borja Valero e Vecino, con Brozovic sulla trequarti se dovesse vincere, come sembra, il ballottaggio con Gagliardini. Se a giocare sarà l’italiano, Valero verrà dirottato alle spalle di Icardi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Ranocchia, Miranda, Santon; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.