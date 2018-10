(GdS) Derby, Spalletti sorride: ne recupera due

Derby, Spalletti sorride

Sono giorni caldi alla Pinetina, giorni nei quali Spalletti sta facendo un grande lavoro, coadiuvato sempre dal suo staff, per migliorare lo stato mentale e fisico della squadra in vista di un impegno importante come quello del derby. E, come se non bastasse, tre giorni dopo ci sarà la trasferta al Camp Nou in Champions League contro il Barcellona.

Insomma, un tour de force non indifferente che però il tecnico nerazzurro può affrontare con il sorriso grazie ai recuperi contermporanei dei due terzini destri presenti nella rosa nerazzurra: D’Ambrosio e Vrsaljko. I due non hanno partecipato al weekend internazionali con le rispettive selezioni a causa di fastidi che gli stavano dando parecchie noie.

Adesso è tutto sistemato, come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, e i due sono pronti a dare man forte ai compagni in vista di questo ciclo di partite davvero terribili che si concluderà, dopo Milan, Barcellona, Lazio, Genoa, di nuovo Barcellona, a Bergamo contro l’Atalanta.

Quasi pronto anche Brozovic

D’Ambrosio e Vrsaljko sono completamente recuperati, ma manca un altro calciatore all’appello in vista del derby di domenica. Stiamo parlando, ovviamente, di Marcelo Brozovic. Il croato è rimasto ad Appiano a causa di un fastidio muscolare che gli ha impedito di giocare la sfida contro la Spal.

Anche lui, secondo la Gazzetta dello Sport, è quasi pronto. Già oggi, o al massimo domani, dovrebbe sospendere il suo programma personalizzato e cominciare a lavorare con la squadra. Il tutto per la felicità di mister Spalletti, che può così concentrarsi sulle prossime partite avendo tutti gli effettivi a disposizione.