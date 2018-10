(GdS) Derby, la probabile dell’Inter: dubbio Vecino, ballottaggi tra…

Derby, Spalletti decide

Siamo ancora a due giorni dal derby di Milano, ma Spalletti sta già facendo le sue scelte per schierare in campo la miglior formazione possibile, anche tenendo conto del fatto che dopo soli tre giorni ci sarà la trasferta al Camp Nou contro il Barcellona. Proprio alla luce di questo, potrebbero esserci esclusi illustri.

Il primo è Matias Vecino. Fortunatamente per il centrocampista uruguaiano sono stati esclusi problemi gravi alla coscia destra: solo affaticamento. Quindi in teoria sarebbe a disposizione per la sfida contro il Milan, ma il tecnico di Certaldo potrebbe decidere di farlo riposare proprio in vista della super sfida europea contro i blaugrana. Gagliardini, suo sostituto naturale, è in buona forma e scalpita per giocare.

L’altro dubbio che attanaglia Spalletti è quale terzino destro scegliere tra D’Ambrosio e Vrsaljko. Entrambi vengono da problemi fisici più o meno gravi, pienamente recuperati. Dovranno fare i conti con Calhanoglu, esterno tecnico e rapido. Quindi a chi affidarsi dei due? Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il favorito sarebbe l’italiano, che offre maggiori garanzie di copertura.

Prima stracittadina milanese per Politano

Matteo Politano, arrivato in estate dal Sassuolo, domenica sera affronterà il suo primo derby milanese, e tutto lascia pensare che lo farà da titolare. Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Sono emozionato e non vedo l’ora di giocare. Si respira un’aria diversa e sono orgoglioso di poter prendere parte a questa partita».

Quindi l’Inter scenderà in campo con Handanovic in porta, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah in difesa, Brozovic e Gagliardini in mediana, Perisic, Nainggolan e Politano sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Mauro Icardi.