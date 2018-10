(GdS) Derby, arbitra Guida: i precedenti delle due squadre

Derby, arbitra Guida

Il derby, nella giornata di ieri, ha scoperto il suo arbitro. Si tratta di Marco Guida, fischietto internazionale, al terzo incrocio con le milanesi. Nei due precedenti stagionali, è andata bene sia all’Inter che al Milan: i nerazzurri hanno sconfitto la Sampdoria a Marassi per 1-0, gol di Brozovic dopo due reti annullate ai nerazzurri e una ai doriani con il Var; i rossoneri invece hanno vinto 2-1 in casa contro la Roma.

E’ un arbitro molto attento, forse anche troppo, e che fa molto affidamento sul Var. Ecco le parole della Gazzetta dello Sport a riguardo: “A Milano aveva visto il piedino di Higuain davanti a quello di Manolas, la doppia manona di Nzonzi e infine la regolarità della posizione di Cutrone, autore del gol partita; a Marassi aveva annullato le reti di Nainggolan e di Asamoah, mentre era stato il quarto uomo a segnalare l’esultanza «irriverente» di Spalletti dopo il gol partita di Brozovic al 94’, poi un po’ severamente espulso dal direttore di gara”.

Insomma, il Var è legge. E non si fa problemi nemmeno a prendere decisioni importanti anche se vengono determinate da millimetri, come sul fuorigioco piuttosto che su palle uscite dal terreno di gioco.

Rosso “facile”

Il derby potrebbe colorarsi di rosso. Già perché Guida è un arbitro dal rosso facile. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fischietto in carriera ha sventolato ben 39 cartellini rossi in 124 partite di A, praticamente uno ogni tre partite arbitrate.

Ai giocatori delle due milanesi quindi servirà mantenere i nervi saldi o, se si faranno trascinare dal pathos del match, rischieranno di uscire anzitempo dal terreno di gioco.