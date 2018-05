Recupero record per Immobile, con l’Inter potrebbe esserci

Una delle assenze più gravi per i biancocelesti potrebbe, invece, tornare in campo. Immobile migliora esponenzialmente e sosterrà qualche esame preliminare per, poi, rientrare in gruppo nella giornata di giovedì.

Al momento dell’infortunio di Immobile quasi tutti i tifosi interisti gioivano della quasi certa assenza del capocannoniere del campionato nello spareggio decisivo. L’attaccante della Lazio, però, sembra affrettare i tempi, a Formello circola ottimismo.

Ciro Immobile contro l’Inter ci sarà, a meno che gli esami che sosterrà nei prossimi giorni glielo impediscano. L’attaccante della Lazio e della nazionale ha comunicato ai compagni che sarà in campo. I test che dovrà sostenere, come ricorda la Gazzetta dello Sport, non saranno una semplice formalità: un recupero così veloce è raro da vedere e, quindi, sarà necessario controllare le sue condizioni per evitare di peggiorarle in vista della prossima stagione.

Non solo Ciro Immobile, altri recuperi in vista

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo, Luis Alberto non ci sarà. Lo stiramento che lo tiene ai box è troppo fresco, lui non potrà quindi partecipare allo spareggio decisivo.

Chi, invece, sembra riuscire a recuperare è Parolo. Il centrocampista della nazionale sta accelerando e già domani potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.