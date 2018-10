(GdS) Champions League, allarme a Barcellona: la stella fa “crac”

Champions League, Suarez fa crac

Tempi duri a Barcellona. La squadra vola in Champions League, dov’è prima nel girone insieme all’Inter, sua prossima avversaria, ma in campionato la squadra di Valverde sta arrancando, tanto che ha perso la testa della classifica a favore del Siviglia, squadra rivelazione della Liga. E, come se non bastasse, una delle stelle blaugrana ha fatto “crac”.

Stiamo parlando di Luisito Suarez, attaccante uruguaiano, il quale è stato costretto a saltare le amichevoli in programma con la Celeste a causa di un problema al ginocchio. Problema di non specificata entità. Fatto sta che in Spagna temono che l’uruguaiano possa addirittura saltare la sfida tra Inter e Barcellona in programma il 24 ottobre al Camp Nou.

Sarebbe un duro colpo per i blaugrana dover rinunciare a uno dei pilastri della squadra, nei prossimi giorni si avranno notizie più certe circa la natura del problema ed eventuali tempi di recupero. Quel che pare certo al momento però è che, probabilmente, non sarà a disposizione per la super sfida europea.

Tottenham, Eriksen ko

Non se la passano bene nemmeno gli altri rivali di Champions League dell’Inter. Il Tottenham, che ha affrontato i nerazzurri con una formazione fortemente rimaneggiata, sta facendo i conti con l’assenza di un altro titolarissimo: Christian Eriksen. Il danese, infatti, sta soffrendo a causa di uno stiramento dei muscoli addominali.

In Danimarca e a Londra quindi si è scatenato il panico, poiché nessuno è ancora in grado di stabilire i tempi di recupero per un infortunio così delicato. Robben, ad esempio, qualche stagione fa ebbe lo stesso problema che sta attanagliando il danese: per recuperare ci mise qualche mese.