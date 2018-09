(GdS) Caso Modric, la FIFA decide: ecco la “sentenza”

Modric, la Fifa ha deciso

Modric è stato il sogno che i tifosi nerazzurri hanno cullato per tutta l’estate. Ad un tratto però si è trasformato nel peggior incubo. Il perché è presto detto. Il Real Madrid, sentitosi ferito per le avances fatte al giocatore da parte dell’Inter, e viceversa, ha deciso di denunciare alla FIFA i nerazzurri, rei di aver contattato il calciatore senza chiedere il permesso al club blanco.

L’attesa sentenza, o risposta, della FIFA è arrivata ieri. Ed è stata un trionfo per i nerazzurri: “Ieri la federazione internazionale ha deciso che non ci sono le basi per iniziare una vera a propria indagine nei confronti dell’Inter, nonostante l’indignazione di Florentino Perez («Lo volevano gratis, una cosa mai vista», ha detto recentemente a Montecarlo)”. Queste le parole sulla vicenda della Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Questa decisione è arrivata, ovviamente, dopo che la FIFA ha sentito tutte le parti in causa, Real, Inter e calciatore. Il Madrid accusava la società nerazzurra di aver violato l’articolo 18, paragrafo 3, ovvero di averlo contattato senza permesso. Quando invece è saltato fuori che è stato il calciatore ad aver contattato l’Inter, tutte le accuse sono cadute. E’ arrivato quindi il triplice fischio di questa partita che, in realtà, non è mai cominciata.