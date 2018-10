(GdS) Brozovic ritorna a Milano. Ecco perché

Brozovic torna a Milano

La notizia era nell’aria, adesso è anche ufficiale: Brozovic lascia anticipatamente il ritiro della nazionale croata e torna a Milano. Il motivo? Il problema muscolare che gli ha impedito di giocare contro la Spal. Troppo grandi i rischi di provocare un infortunio più grave: Dalic, ct croato, l’ha capito e ha liberato il regista nerazzurro.

Il tutto per la gioia di mister Luciano Spalletti, che potrà contare su di lui in queste due settimane di avvicinamento al derby. Già, il derby, la partita che Marcelo non è mai riuscito a vincere. Anche per questo è rientrato con largo anticipo: vuole vincere la sua prima stracittadina. E vuole farlo da “nuovo” centrocampista.

E’ diventato, infatti, un centrocampista moderno, totale, in grado di fare interdizione e di impostare l’azione. Inoltre è bravo in zona gol, la rete segnata alla Sampdoria in questa stagione lo dimostra, nonostante ora abbia arretrato il suo raggio d’azione. Brozo è ormai un calciatore imprescindibile per questa Inter condiserate le sue qualità.

Imprescindibile

Nessuno corre quanto lui. In due partite di Champions League, Brozovic ha percorso 25,1km. Un numero straordinario. Probabilmente però Spalletti non sarà felice di leggere questo dato, considerando che spesso lo accusa di “correre a vuoto” e di sprecare così energie che gli fanno inevitabilmente perdere lucidità.

Inoltre, la squadra, quando lui non c’è, soffre nella gestione del pallone e fa meno tiri. Con Brozo in campo, il possesso palla medio è del 59%, senza è del 49%. Un dato emblematico di quanto sia utile il croato nella gestione della palla. Per quanto riguarda i tiri, la differenza è minima, ma c’è: con lui 17 in media, senza 15. Brozo migliora l’Inter, Spalletti questo lo sa è perciò ha insistito per riaverlo subito ad Appiano. Un suo infortunio sarebbe stato deleterio per le ambizioni nerazzurre nel prossimo filotto di partite che vedrà l’Inter giocare contro il Barcellona per ben due volte e a distanza di 13 giorni.