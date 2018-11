Benitez: “Moratti dava tutto per i giocatori”

L’ex tecnico nerazzurro, Rafa Benitez, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è tronato a parlare del progetto che sarebbe potuto nascere con l’Inter.

“Alla fine abbiamo vinto due titoli, Massimo Moratti resta un signore innmaorato della squadra anche se troppo emotivo: forse da “papà” non se l’è sentita di staccarsi dai pupilli del Triplete”. Poi tocca al Napoli: “Mi è rimasta nel cuore, decisi di andare via io: la mia famiglia voleva andare in Inghilterra o Spagna”.

“Moratti per i giocatori dava tutto ma con un risultato storto s’innervosiva. Contro il Werder Brema lo avvisai che avrei schierato i giovani visto che c’era il Mondiale per Club in vista ed eravamo già qualificati in Champions League: fu d’accordo. Poi però perdemmo e si lamentò con la stampa”. Il FFP bloccò i nerazzurri dal potersi rinforzare: “C’era un programma triennale, volevamo puntare su tre giocatori forti, altri tre italiani con meno di 25 anni e altri tre under 21 di prospettiva, tipo Coutinho. Poi però il Fair Play Finanziario bloccò tutto. Ebbi l’appoggio del nucelo, da Zanetti ad Eto’o. Peccato non aver avuto tempo di andare avanti”.

Fonte: Gazzetta dello Sport